PSG : Les fans du Barça détestent Neymar, le message est clair

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Deux ans après son départ au Paris Saint-Germain, Neymar voudrait revenir au FC Barcelone.

Aucun problème pour le vestiaire catalan, où le milieu offensif a conservé d’excellentes relations avec de nombreux joueurs, à commencer par Lionel Messi et Luis Suarez. En revanche, ça risque d’être plus compliqué en ce qui concerne le public du Camp Nou. Car selon un sondage réalisé par Mundo Deportivo, 71,2 % des supporters interrogés ne veulent plus de Neymar à Barcelone ! Seuls 28,8 % d’entre eux sont favorables à l’idée de reformer la « MSN ».

Un résultat peu flatteur pour le Brésilien. Il faut dire que les fans n’ont sûrement pas oublié les conditions de son départ en 2017, qui plus est au Paris Saint-Germain, un club rival sur le marché des transferts. Rappelons également que la star parisienne n’a fait que ternir son image ces deux dernières saisons. Mais attention, nos confrères précisent que le pourcentage était beaucoup défavorable à Neymar lors des précédents sondages. Autrement dit, la tendance s’inverse petit à petit…