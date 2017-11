PSG : Les chiffres fous de Neymar… dans la boutique de Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Large vainqueur contre Anderlecht (5-0) mardi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain confirme son statut de prétendant au titre.

Cette saison, le club francilien est passé dans une autre dimension, notamment grâce à la signature de Neymar, très performant pour ses débuts. Et l’ancien joueur du FC Barcelone, auteur de 11 buts toutes compétitions confondues, n’explose pas seulement les compteurs sur le terrain, comme le prouvent les résultats de la boutique officielle du PSG.

« Depuis son arrivée, on a plus que doublé le chiffre d'affaires, a révélé Fabien Allègre, responsable du merchandising du club, à la RTBF. On a vendu 11.000 maillots du Brésilien sur les 24 premières heures après son transfert. Depuis le mois d'août, nous avons vendu 8 à 9.000 maillots du joueur par semaine. » Sans surprise, ses coéquipiers n’ont pas le même succès. Pas même le populaire Thomas Meunier.

Meunier fait son trou

« C'est un garçon qui est assez constant et qui correspond tout à fait aux valeurs que nous essayons, au niveau de la marque, de défendre, a confié le dirigeant. C'est l'excellence, l'éthique, le respect. C'est un super joueur qui construit petit à petit mais sûrement sa base de fans. On l'a vu sur l'évolution de ses chiffres de followers sur les différents réseaux sociaux. C'est quelqu'un qu'on apprécie énormément. » Après le public, le latéral droit belge n'a plus qu'à séduire l'entraîneur Unai Emery.