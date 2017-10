PSG : Les 14 joueurs qu’Henrique rêve de ramener à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Aucun doute possible depuis le mois d’août, le Paris Saint-Germain a changé de dimension en faisant venir Antero Henrique pour occuper le poste de directeur sportif.

Le Portugais n’a pas forcément un nom flamboyant comme son prédécesseur Patrick Kluivert, mais il a un savoir-faire, des contacts et une expérience qui en font déjà l’homme fort du PSG en ce qui concerne les transferts. Et même si le club de la capitale a frappé très fort cet été, cela va inévitablement se poursuivre lors des prochaines fenêtres de transfert. Au poste de milieu de terrain, mais aussi en défense, comme dans l’animation offensive, Antero Henrique a visiblement encore beaucoup d’idée, et possède une quinzaine de joueurs dans le viseur selon Paris United.

Derrière, on retrouve une piste classique et qui date déjà, puisqu’il s’agit de Faouzi Ghoulam, qui devrait quitter Naples en fin de saison. Autre joueur capable d’évoluer à gauche comme au centre de la défense, Marc Muniesa, qui appartient à Stoke City et a été formé au FC Barcelone. Dans un profil plus expérimenté, on retrouve Victor Sanchez, également formé au sein du club barcelonais, et qui est l’un des cadres de l’Espanyol Barcelone au poste de milieu défensif ou de défenseur, à droite comme dans l’axe. Dernier défenseur dans le viseur, Ömer Toprak, solide défenseur central formé en Allemagne mais international turc, et arrivé à Dortmund cet été.

Les joueurs espagnols très appréciés

Mais bien évidemment, c’est au poste de milieu de terrain axial, avec les départs de Matuidi et Krychowiak ainsi que la fin de carrière en approche de Thiago Motta, que la volonté de recruter est la plus grande. Les grands objectifs sont déjà connus avec Danilo du FC Porto, Kanté de Chelsea, Jorginho de Naples (notre photo) et Fabinho de l’AS Monaco. Certains sont clairement inaccessibles, notamment pour cet hiver. Chez les joueurs moins connus, on retrouve Vicente Gomez, pierre angulaire de Las Palmas à 29 ans, mais qui n’a jamais quitté le club insulaire. Une capacité à récupérer des ballons et organiser le jeu qui plait beaucoup, et qui correspond aussi au profil d’Ignacio Camacho, qui vient de rejoindre Wolfsburg en provenance de Malaga, et se montre déjà précieux chez les Loups. Enfin, au milieu de terrain, et toujours dans une volonté de cibler des joueurs espagnols, on retrouve Ruben Perez, qui a beaucoup roulé sa bosse en Liga, et évolue désormais à Leganes. C’est également dans ce club de la banlieue de Madrid que Henrique a repéré Gabriel Pires, meneur de jeu passé par la Juventus mais qui brille actuellement avec la formation de Liga. Le Brésilien semble, à 24 ans, enfin justifier les énormes attentes provoquées par son arrivée à la Juventus, à seulement 17 ans.

Devant, si le PSG a de quoi faire dans son effectif, le rêve de faire venir Coutinho en provenance de Liverpool est toujours réalisable tant que les Reds n’ont pas dit oui au FC Barcelone. Plus modeste mais pas négligeable, la dernière piste mène à Alejandro Gomez, qui s’illustre avec l’Atlatanta Bergame, notamment avec son but égalisateur face à Lyon en Europa League. Des pistes avec des profils dont très différents, mais qui montrent qu’Antero Henrique, très occupé par les gros dossiers cet été, prépare encore de nombreuses opérations pour cet hiver, voire pour l’été prochain.