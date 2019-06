PSG : Leonardo vers un incroyable coup avec un Anglais de 16 ans

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Il y a tout juste dix jours, la presse anglaise révélait l’intérêt du FC Barcelone pour Louie Barry, un jeune avant-centre de West Bromwich Albion. A l’époque, l’Anglais avait encore 15 ans mais le 21 juin dernier, il a soufflé ses 16 bougies. Ce qui signifie qu’il est désormais légalement transférable. Une information qui change tout, et qui réveille l’intérêt des plus gros clubs européens. Parmi eux… le Paris Saint-Germain, très intéressé par la venue de cette jeune pépite, à en croire les informations obtenues par Football-Insider.

Le nouveau directeur sportif parisien Leonardo se serait même « donné comme priorité » de rafler la signature de Louie Barry au mercato, sans doute pour renforcer les équipes de jeunes dans un premier temps, avant d’éventuellement intégrer le groupe de Thomas Tuchel. Reste maintenant à savoir si West Bromwich Albion, qui souhaite bien évidemment conserver dans ses rangs l’international U16 anglais, aura les moyens de ses ambitions. La dernière proposition de WBA en date fait état d'un contrat de stagiaire d'un an, avant un passage pro automatique en 2020. Au vu de l’intérêt de Barcelone et de Paris, cela semble compromis. D’autant que Leonardo sait généralement trouver les mots quand il s’agit de convaincre les plus jeunes espoirs européens…