PSG : Leonardo valide l’idée de Pochettino au mercato

Officiellement en poste depuis samedi, Mauricio Pochettino a d’ores et déjà commencé à plancher sur le mercato du PSG avec Leonardo.

Comme indiqué par ailleurs, le Paris Saint-Germain tentera de dégraisser cet hiver. L’objectif du club francilien est de récupérer près de 40 ME grâce aux ventes de joueurs indésirables tels que Gueye, Kehrer ou Draxler. En parallèle, Mauricio Pochettino et Leonardo étudient la manière de se renforcer intelligemment. Dans cette optique, un nom ressort depuis plusieurs jours, celui de l’international anglais Dele Alli. Le milieu de terrain de Tottenham, inutilisé par José Mourinho et qui connaît parfaitement l’entraîneur argentin du PSG, est la cible n°1 du nouveau coach francilien.

Une information massivement relayée ce week-end et confirmée ce lundi par le journal AS. Le média espagnol avance toutefois quelques détails intéressants sur la piste Dele Alli. Il est notamment mentionné que Leonardo a validé à 100 % cette piste de Mauricio Pochettino, prenant rapidement contact avec l’entourage de Dele Alli. Selon les dernières indiscrétions, le milieu de terrain relayeur de la sélection anglaise est emballé à l’idée de rallier la capitale française. En revanche, il est trop tôt pour affirmer que Dele Alli sera un joueur du PSG dans les prochaines semaines. Effectivement, les négociations n’ont pas encore commencé entre le champion de France en titre et Tottenham. Pour l’heure, difficile de savoir quelle approche le Paris Saint-Germain utilisera pour tenter de trouver un accord avec les Spurs. Cet été, un prêt avec option d’achat était régulièrement évoqué. Rien ne dit toutefois que le PSG ne tentera pas de boucler la venue de Dele Alli sous la forme d’un transfert sec, à condition bien sûr que Leonardo parvienne à dégraisser. C’est une autre histoire…