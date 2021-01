PSG : Pochettino le veut, Alli est chaud pour signer

Dans : PSG.

Officiellement nommé entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino est déjà à fond sur le mercato du club de la capitale.

Bien que son arrivée ait mis du temps à être officialisée, le nouveau coach du PSG est au travail depuis plusieurs jours dans son nouveau costume d’entraîneur du club francilien. Ces derniers jours, l’Argentin a multiplié les entretiens téléphoniques avec les cadres du vestiaire. A en croire les indiscrétions de Foot Mercato, Neymar, Marquinhos ou encore Di Maria ont ainsi reçu un coup de téléphone de la part de Mauricio Pochettino avant même la reprise de l’entraînement qui était prévue ce dimanche. Par ailleurs, l’ancien coach de Tottenham planche sur le mercato parisien au côté de Leonardo. Et toujours selon le média, une cible se confirme pour le PSG en ce mercato hivernal.

Les deux hommes ont échangé

Ancien taulier de Mauricio Pochettino à Tottenham, Dele Alli figure bien dans les petits papiers de l’ancien capitaine du PSG dans l’optique du mercato estival. Et pour preuve, le technicien argentin de 48 ans a pris son téléphone afin d’évoquer directement avec l’international anglais une possible arrivée au Paris Saint-Germain. Placardisé chez les Spurs cette saison, Dele Alli a clairement manifesté son emballement à l’idée de rejoindre le projet parisien, drivé par Mauricio Pochettino. Il faut dire que chez les Spurs, Dele Alli a joué 195 matchs sous les ordres du nouveau coach de Paris pour un bilan stratosphérique de 55 buts et 52 passes décisives. Les deux hommes s’apprécient aussi bien personnellement que professionnellement. En ce sens, Dele Alli semble véritablement la priorité de Pochettino, au contraire de Christian Eriksen, qui a visiblement moins de chances de rejoindre le PSG, notamment car Paredes, convoité par l’Inter Milan, pourrait rester à Paris. Reste maintenant à voir si Leonardo, qui est en contact avec l’entourage de Dele Alli depuis plusieurs semaines, passera à l’offensive avec une proposition concrète et officielle soumise à Tottenham.