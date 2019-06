PSG : Leonardo-Tuchel, un premier coup de chaud au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Nouveau patron du secteur sportif au Paris Saint-Germain, Leonardo va devoir apprendre à cohabiter avec Thomas Tuchel.

L’entraineur allemand n’a jamais caché qu’il n’avait pas du tout été satisfait du recrutement effectué lors de l’été 2018, critiquant publiquement l’absence d’un milieu de terrain défensif, et déplorant ne pas avoir été écouté par Antero Henrique avec un effectif trop juste à sa disposition. Il n’est pas certain que cela change avec Leonardo d’après les premières informations parues dans L’Equipe. En effet, le coach parisien mise depuis longtemps sur la venue d’Idrissa Gueye (Everton) ou d’Allan (Naples). Des dossiers sur lesquels Antero Henrique avait fini par s'occuper au printemps, le Portugais sentant bien qu’il jouait tout de même son poste et devait avancer concrètement dans ce recrutement.

Mais ce jeudi, le quotidien sportif annonce que Leonardo a bien pris en compte ces deux pistes, sans toutefois continuer à les travailler plus que cela. Le dirigeant brésilien a d’autres idées en tête, et c’est pour cela qu’il multiplie les coups de téléphone pour tenter de boucler les venues de Milinkovic-Savic (Lazio Rome) et Tonali (Brescia). Une petite douche froide pour Thomas Tuchel, qui risque de ne pas voir ses plans se confirmer si jamais Leonardo devait boucler ses pistes personnelles dans les prochaines semaines.