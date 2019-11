PSG : Leonardo tente un nouveau coup de maître à la Icardi

Dans : PSG.

Félicité pour la signature de l’attaquant Mauro Icardi, Leonardo pourrait remettre ça cet hiver. Une fois de plus, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a flairé une bonne affaire en Italie.

Au courant de la situation de Naples, de nombreux clubs européens vont sûrement tenter leur chance sur le marché des transferts. Et pourquoi pas le Paris Saint-Germain ? Dans un passé récent, on sait que le club de la capitale s’est intéressé au défenseur central Kalidou Koulibaly et au milieu de terrain Allan. Rappelons que le Brésilien de 28 ans était la priorité d’Antero Henrique en janvier dernier, mais les 90 M€ réclamés représentaient un obstacle insurmontable pour l’ancien directeur sportif du PSG. Depuis, son successeur Leonardo a privilégié d’autres pistes cet été, avant d’étudier à nouveau ce dossier en vue d’une signature cet hiver.

En effet, nos confrères de Foot Mercato révèlent des discussions en cours entre le DS parisien et l’agent d’Allan. A noter que le premier pas aurait été réalisé par l’entourage du joueur, poussé vers la sortie par son président Aurelio De Laurentiis après avoir quitté la mise au vert ordonnée. Dans ce contexte particulier, Leonardo voit l’opportunité de conclure une bonne affaire. Et plus précisément un prêt avec option d’achat du milieu qui avait impressionné la saison dernière au Parc des Princes. Négocier à petit prix pour un indésirable, ce scénario rappelle forcément celui de Mauro Icardi, la bonne pioche de l'été...