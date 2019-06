PSG : Leonardo tente un coup de poker pour larguer Paredes !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Recruté il y a tout juste six mois pour plus de 40 ME au mercato, Leandro Paredes n’a pas convaincu grand monde dans la capitale française.

Pour certains, il est nécessaire de laisser du temps à l’Argentin, lequel est arrivé sans préparation dans un effectif ayant déjà un vécu commun de six mois. Mais pour d’autres, dont Leonardo, il est urgent de vendre ce qui ressemble déjà à un des plus gros flops de l’ère QSI. Ainsi, le directeur sportif brésilien a activé ses réseaux pour trouver une porte de sortie à l’ancien milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg.

Et en attendant de voir si certains clubs répondent positivement à son appel, Leonardo tente un surprenant coup de poker sur le marché des transferts. En effet, Paris-United affirme que le directeur sportif brésilien essaie actuellement de placer Leandro Paredes à la Lazio Rome, dans le but de faire baisser le prix de Sergei Milinkovic-Savic. Pour rappel, l’international serbe semble faire figure de priorité dans l’esprit de Leonardo pour renforcer le milieu de terrain parisien au mercato. Problème : la Lazio a fixé son prix à plus de 80 ME au mercato. Avec Paredes, Paris parviendra-t-il à faire baisser ce tarif vertigineux ?