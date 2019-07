PSG : Leonardo recale une piste à 50 ME de Tuchel !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après s’être attaché les services d’Ander Herrera, le Paris Saint-Germain souhaite recruter un second milieu de terrain au mercato. Et à en croire les informations de Paris-United, deux pistes sont actuellement creusées par le Paris Saint-Germain : Tiémoué Bakayoko, lequel a les faveurs de Leonardo et Idrissa Gueye, le choix de Thomas Tuchel. Il semblerait que les deux hommes ne soient pas vraiment d’accord sur la priorité du club à ce poste, l’Allemand privilégiant complètement la piste menant au Sénégalais d’Everton, en dépit de son prix très élevé estimé à 50 ME.

« Leonardo est entré en contact avec Bakayoko et son entourage pour prendre la température. Le joueur est actuellement à Londres pour la reprise de l’entraînement et doit prochainement rencontrer son nouveau coach afin d’évoquer l’avenir. De son côté, Gueye a été l’un des meilleurs à son poste dans un championnat aussi relevé que la Premier League et il fait toujours rêver Tuchel. Mais le directeur sportif du PSG n’a pas encore réactivé cette piste. Outre Gueye, on sait que Tuchel souhaite toujours l’arrivée de Julian Weigl alors que son directeur sportif est plutôt enclin à lorgner du côté de la Serie A » indique le média, laissant clairement sous-entendre qu’un premier désaccord majeur est intervenu en cette période de mercato entre Tuchel et Leonardo.