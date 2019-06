PSG : Leonardo n'en veut plus, Paredes ne va pas comprendre

Dans : PSG, Mercato.

Souvent titulaire avec l’Argentine en Copa America, Leandro Paredes ne manquait pas spécialement de temps de jeu après sa demi-saison avec le Paris Saint-Germain.

Arrivé pour 47 ME en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg en janvier, le milieu de terrain a immédiatement été sollicité en raison de la cascade de blessures. C’est toutefois son rendement qui a été mis en cause, avec un manque de justesse étonnant dans les passes et des difficultés physiques. Au point que la possibilité de le revendre a été immédiatement étudiée par Leonardo lors de son retour. Pour le moment sans succès. Mais de son côté, le Sud-Américain n’a aucune intention de lâcher l’affaire aussi rapidement, comme il le confie au site officiel du PSG.

« Tout est très différent ici, beaucoup de choses changent quand on arrive dans un club important comme le Paris Saint-Germain. Je suis devenu le coéquipier de joueurs tellement talentueux, entraînés par un coach avec beaucoup de talent aussi. C’est un changement important dans ma carrière que j’ai voulu aborder avec beaucoup de tranquillité et de sérénité. Je voulais m’adapter du mieux possible, et le plus rapidement possible, au jeu de mes coéquipiers. Je suis arrivé en cours de saison, je pense que tout s’est bien passé, et je vais bien travailler cet été pour recommencer la saison au top de ma forme. Ces premiers six mois ont été un vrai temps d’adaptation. Pour la saison prochaine, nous aurons plus d’automatismes dans le jeu avec mes coéquipiers, je suis sûr que nous pouvons viser encore plus haut », a prévenu Leandro Paredes, persuadé qu’il aura sa chance après le mois d’août avec le PSG. Ce n’est pas encore garanti.