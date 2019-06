PSG : Leonardo mise sur Paqueta pour remplacer Rabiot !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Malgré un infime espoir, Leonardo n’est pas parvenu à prolonger Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain.

En effet, l’international français est attendu lundi à Turin afin de passer sa visite médicale, préalable à sa signature à la Juventus pour cinq ans. Le champion de France en titre va donc devoir s’activer pour lui trouver un successeur, car la venue d’Ander Herrera ne suffira pas dans l’entrejeu. Ainsi selon le Corriere dello Sport, Leonardo a activé la piste Lucas Paqueta, un joueur qu’il connaît sur le bout des doigts.

Et pour cause, le directeur sportif brésilien avait fait venir au Milan AC le milieu de terrain de 21 ans lorsqu’il était à la tête du recrutement du club lombard. En interne, Leonardo estimerait que Lucas Paqueta est le joueur parfait pour remplacer Adrien Rabiot dans la capitale française. Reste qu’il ne sera pas simple de convaincre le Milan AC de lâcher son Brésilien, estimé à plus de 30 ME sur le marché des transferts, en dépit d’une saison 2018-2019 assez décevante (13 apparitions en Série A). Pour rappel, le Paris Saint-Germain cible également Sergej Milinkovic-Savic dans ce secteur de jeu. Mais pour l’heure, la Lazio Rome se montre trop gourmande…