PSG : Leonardo menacé en cas de recrutement de Lukaku

En dehors de Nasser Al-Khelaïfi, tout le monde est menacé par le grand ménage prévu au PSG cet été. C'est par exemple le cas de Leonardo…

Très apprécié par les supporters du Paris Saint-Germain il y a quelques années, Leonardo a vu sa cote de popularité s’écrouler au fil des mois. Le dernier mercato du PSG, qui a vu le club de la capitale recruter des trentenaires aux salaires colossaux (Messi, Sergio Ramos) a été la goutte d’eau pour la majorité des supporters parisiens, lesquels souhaitent que Leonardo quitte le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. La proximité du directeur sportif parisien avec certains agents dont Mino Raiola a aussi tendance à agacer. Alors au moment où une possible arrivée de Romelu Lukaku, dont la carrière est justement gérée par Mino Raiola, est évoquée, les critiques fusent au sujet de Leonardo. Ce mardi après-midi, le directeur sportif du PSG était même en Top Tendance sur Twitter avec plus de 16.000 tweets à son sujet.

🚨 Le PSG est en pourparlers pour signer Romelu Lukaku.



🕴🏼Son agent, Mino Raiola, en aurait discuté avec Leonardo ces derniers jours.



Lukaku au PSG, oui ou non? 🤔



(Sky Sports / The Sun) pic.twitter.com/vxJ5vDrmZc — Media Parisien (@MediaParisien) April 12, 2022

Les supporters du PSG ne veulent pas de Lukaku

Et les supporters du Paris Saint-Germain n’étaient pas vraiment élogieux à l’endroit de Leonardo sur les réseaux sociaux. « Si Leonardo nous ramène Lukaku et s’enfuit, on ira le chercher jusqu’en enfer pour le marbrer ! On n’en veut pas », « Mais ce n’est pas possible ça que Leonardo finisse le dossier Pogba et peut-être Tchouameni et qu’il se barre. Ils vont signer tous nos bourreaux ou quoi ? », « Je vais rester poli mais si c'est vrai je souhaite tous les malheurs du monde a Leonardo », « Leonardo on te hait », « Leonardo il veut se venger ou c’est comment », « Sur 10 choix, Leonardo en fait 11 mauvais », « Vivement le départ de Leonardo » ou encore « Leonardo ne veut pas qu'on soit heureux en fait » ont commenté les supporters du Paris Saint-Germain, qui ont mis Twitter en fusion en critiquant ainsi Leonardo sur les réseaux sociaux. On l’a bien compris, la piste Romelu Lukaku au PSG ne fait pas l’unanimité. Et le directeur sportif parisien non plus…