PSG : Leonardo et Al-Khelaifi ont deux priorités XXL au mercato

Dans : PSG.

Leonardo n'est pas du genre à dévoiler ses secrets, mais le directeur sportif du Paris Saint-Germain va devoir abattre ses cartes à l'heure du mercato. A priori sa mission est tout de même connue.

Thomas Tuchel a reconnu samedi soir, dans la foulée de la victoire du PSG contre Amiens, que c’est Leonardo et lui seul qui avait les clés du mercato parisien, mais le coach allemand a confié que pour lui le groupe actuel lui paraissait suffisant. Et cela tombe bien, car si l’on en croit L’Equipe, du côté du club de la capitale on veut se focaliser sur deux opérations très importantes dans les prochaines, et probablement plus essentielles que signer des renforts. Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ont en effet retenu les leçons du passé et tout va être mis en œuvre pour que le Paris Saint-Germain se montre exemplaire concernant les prolongations de contrat et l’état physique et mental de ses joueurs avant les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

La première mission des dirigeants du PSG est de prolonger Kylian Mbappé et Marquinhos, deux joueurs forcément essentiels. Et pour le défenseur brésilien les choses avancent dans le bon sens, pour la star française on entame seulement les discussions et on se doute que cela sera compliqué. Mais Leonardo et NAK croient en une fin heureuse. L’autre priorité concerne l’état des troupes à la reprise, le naufrage mental et sportif contre Manchester United n’ayant pas été oublié. « Il faut stabiliser un effectif durement éprouvé par les blessures depuis le début de saison et préparer les têtes et les corps en vue de la phase finale de la Ligue des champions. La double blessure de Neymar à l’approche des 8es de finale ces deux dernières années est dans tous les esprits et Paris aspire à aborder enfin les échéances capitales avec ses meilleures armes et dans les meilleures dispositions. Poursuivre la montée en puissance du n° 10 brésilien, protéger Marco Verratti de ses fantômes, assurer Kylian Mbappé de la plus grande considération, maintenir toute sa confiance à Angel Di Maria et à Mauro Icardi », précise le quotidien sportif. De quoi donner pas mal de boulot, sans même avoir besoin de recruter au mercato d'hiver.