PSG : Leonardo est prêt à tout au mercato

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Invité à s’exprimer sur le mercato hivernal à venir du côté du Paris Saint-Germain, Leonardo a été cash : le club de la capitale française sera plutôt calme en janvier prochain.

Lors d'une conférence donnée à l'université de la Sorbonne, devant près de 200 étudiants en Master Monnaie, Banque, Finance et Assurance, Leonardo a évoqué son travail de directeur sportif au sein du PSG. En évoquant ses différentes missions sur le marché des transferts, le Brésilien n’a pas hésité à dire que Paris n’aura pas de besoins spécifiques en janvier prochain. Mais il n'a fermé aucune porte, rappelant que le mercato avait tout de même ses spécificités et sa folie, et qu'il ne fallait donc jurer de rien.

Prolongation à La Sorbonne.

Mais où est Zezo ?

(By @Moussaezzeddine ) pic.twitter.com/5tN8tOBXyh — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) December 17, 2021

« Normalement, des équipes qui ont besoin de quelque chose en plus, ce qui n'est pas notre cas honnêtement, cherchent une opportunité plus qu'un gros investissement. Le job de directeur sportif est lourd parce que c'est 24h/24 au téléphone, à te déplacer et à voir avec tes joueurs. Le mercato fait rire de temps en temps. Tu as des choses planifiées et quand il commence, il se passe des choses que tu n'attendais pas. Quand tu regardes notre effectif aujourd'hui, tu te dis que ça fait rêver. On représente dans le monde quelque chose d'unique. Les gens parlent beaucoup, mais personne n'a eu ce que l'on a depuis 10 ans. Il manque certes le dernier coup et je pense qu'il va arriver... Il faut surpasser l'idée que tu n'as jamais gagné la Ligue des Champions. On doit faire un travail dans nos têtes. Je ne vois pas de limite. On n'a pas le palmarès de certaines équipes, mais on a la structure, la qualité et l'organisation. Paris est une ville particulière, par rapport à ce qu'elle représente. Il y a beaucoup de distraction, ça t'enlève un peu la concentration », a lancé Leonardo, qui avoue donc que le PSG ne sera actif qu’en cas de très belle opportunité.

Leonardo : "Normalement, des équipes qui ont besoin de quelque chose en plus, ce qui n’est pas notre cas honnêtement, cherchent une opportunité plus qu’un gros investissement. Le job de DS est lourd parce que c’est 24h/24 au téléphone et à te déplacer, à voir avec tes joueurs." — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 17, 2021

Outre ce prochain mercato, Leonardo aura plein d’autres objectifs à remplir dans les semaines à venir. S’il souhaite toujours la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, qui semble en partance pour le Real Madrid, le DS francilien touche au but avec Marquinhos, qui pourrait signer un nouveau bail au Parc des Princes : « Marquinhos va rester à vie. Il ne veut pas partir ». L’autre dossier chaud du moment, c’est celui de Xavi Simons. En fin de contrat en 2022, le jeune attaquant est pisté par le Barça. Mais selon Leonardo, le Néerlandais ne va pas quitter Paris : « Il veut rester, et c'est normal qu'il veuille un projet sportif. Après, c'est difficile de lui dire que demain ce sera ça, dans un mois ça, dans un an, merveilleux. Impossible. Mais aujourd'hui, le règlement met le club dans une situation vulnérable ». Quoi qu’il en soit, Leonardo s’apprête à vivre des semaines compliquées…