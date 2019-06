PSG : Leonardo en rêve, Al-Khelaïfi obligé de dire non

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Avec le départ de Gianluigi Buffon et l’accord jugé imminent entre Paris et Francfort pour Kevin Trapp, le poste de gardien apparaît comme urgent à renforcer dans la capitale française.

En effet, il semble improbable que le PSG reparte avec Alphonse Areola comme titulaire, ou du moins sans un concurrent de poids. C’est ainsi que depuis son arrivée, Leonardo semble avoir activé la piste Gianluigi Donnarumma, dont les intérêts sont représentés par Mino Raiola, un agent très apprécié au Paris Saint-Germain. A en croire les informations d’Eurosport, des négociations ont d’ailleurs été entamées entre l’agent italien et Paris pour le gardien de 20 ans.

Donnarumma veut rester au Milan AC

Néanmoins, deux problèmes rendent ce deal quasiment impossible à boucler pour Nasser Al-Khelaïfi, qui tient les cordons de la bourse. Premièrement, le prix du joueur : 60 ME. Et deuxièmement, la volonté de ce dernier… de rester à Milan. « Donnarumma souhaite lui rester à l'AC Milan. Mais l'international italien est également conscient que son club va devoir réaliser une ou deux grosses ventes cet été. Et il fait bien évidemment partie des joueurs avec la cote la plus élevée sur le marché des transferts. Pour s'en séparer, le board milanais réclame 60 millions d'euros. Pas moins ». Deux éléments qui compliquent donc la piste Donnarumma, laquelle semblait jusqu’à aujourd’hui la plus chaude pour le poste de gardien à Paris.