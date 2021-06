PSG : Leonardo en danger, ce transfert peut le tuer !

Dans : PSG.

La signature de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain semble très proche. Et cela pourrait faire exploser le vestiaire du PSG où Navas et Rico font l'unanimité. Leonardo se met en danger.

En disant tout le bien qu’il pensait de Leonardo, Nasser Al-Khelaifi a peut-être fait le baiser de Judas à son directeur sportif brésilien. Car au moment où on évoque l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Luis Campos, la possibilité de voir Gianluigi Donnarumma débarquer au Camps des Loges lors de ce mercato pourrait inciter les dirigeants qataris à se pencher très sérieusement sur le cas de Leonardo, lequel pourrait avoir réussi à se mettre la totalité du vestiaire à dos. Déjà pas vraiment super proche de Mauricio Pochettino, le dirigeant du PSG va finir le travail en tentant de recruter le gardien de but italien laissé libre par l’AC Milan. Pour Romain Molina, ce choix du mercato est à même de faire tomber la foudre sur Leonardo.

Pour le journaliste, le directeur sportif du Paris Saint-Germain écœure les joueurs en voulant faire signer Gianluigi Donnarumma. « Navas et Rico ont une super entente et sont clés dans le vestiaire. Navas est ULTRA respecté et aimé, donc le staff (et des gens importants au club) ont peur que ça mette en danger l'équilibre du groupe (surtout vu le salaire + prime à la signature prévue). Le dossier Donnarumma va définitivement faire éclater la relation (déjà mauvaise) entre l'ensemble du staff technique et Leonardo. Et quand tu sais que le PSG parle depuis un petit moment avec d'autres directeurs sportifs... La rupture n'est pas qu'avec le staff technique », explique Romain Molina, qui est lui convaincu que Leonardo est vraiment sur la sellette contrairement aux propos aimables de Nasser Al-Khelaifi. Et sans le vouloir Donnarumma pourrait faire tout péter au Paris Saint-Germain.