PSG : Leonardo dit non à cet échange XXL au mercato

Intéressé par Leandro Paredes depuis de longs mois, l’Inter Milan cherche toujours un moyen de convaincre le Paris Saint-Germain…

Pas vraiment enclins à proposer une grosse somme en cash pour attirer l’international argentin, les dirigeants de l’Inter Milan explorent la piste d’un échange avec le PSG. Mais comme il l’avait déjà fait savoir à Barcelone en marge des négociations pour un éventuel transfert de Neymar il y a plusieurs mois, Leonardo n’est pas un adepte de ce genre d’opération. C’est ainsi que selon les informations obtenues par la Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan s’est heurté au refus du PSG. Antonio Conte était pourtant prêt à mettre un joueur de calibre international dans la balance en la personne de Christian Eriksen. Mais plus que jamais, le directeur sportif brésilien veut du cash et n’est pas intéressé par les échanges de joueur.

En attendant de savoir si l’Inter Milan reviendra à la charge avec une nouvelle proposition pour recruter Leandro Paredes, Christian Eriksen a lui la volonté de rallier la capitale française. Et pour preuve, le Daily Star avance que le Danois a fait du PSG sa priorité parmi les clubs potentiels intéressés. Également associé à Manchester United et à Arsenal dans l’optique du mercato, l’international danois n’a aucunement l’intention de revenir si tôt en Premier League après son départ de Tottenham. En ce sens, un crochet par Paris et la découverte d’un championnat tel que la Ligue 1 le botte. Mais pour l’heure, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n’ont entamé aucune démarche afin de le recruter. La venue d’un joueur de ce profil, similaire à celui de Rafinha ou de Di Maria, ne semble clairement pas la priorité de l’état-major du PSG pour le moment…