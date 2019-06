PSG : Leonardo déterre un dossier à 90 ME au mercato

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Vendredi, Leonardo a officiellement succédé à Antero Henrique au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Six ans après son départ, le Brésilien est attendu comme le messie au sein du club de la capitale. Ibrahimovic, Thiago Silva, Marquinhos, Verratti… Les supporters franciliens n’ont pas oublié le très bon travail réalisé par Leo entre 2011 et 2013. Par conséquent, les suiveurs parisiens s’attendent à ce que l’ancien dirigeant du Milan AC refasse des miracles au mercato. Sauf qu’à cause du fair-play financier, il n’aura plus vraiment la même marge de manoeuvre qu’auparavant. Mais ce qui ne l’empêchera pas de tenter de très jolis coups. Et d’après Geoffroy Garétier, Leo a une première idée en tête.

« Une des premières cibles de Leonardo, c’est Milinkovic-Savic (Lazio Rome). Il y a eu déjà des contacts téléphoniques entre lui et l’entourage du milieu de 24 ans. Une réunion est programmée dans les prochains jours entre Leonardo, Fali Ramadani, l’agent qui a le mandat pour négocier avec le PSG, et Mateja Kezman, l’ancien joueur du PSG qui est l’agent de Milinkovic-Savic. C’est un joueur qui coûte très cher et qui est demandé par la Juventus, il n’y a pas de garantie de le voir arriver. Mais on en parle depuis un moment et c’est un joueur que Paris aimerait avoir », a avoué, sur Canal+, le journaliste, qui estime donc que Leonardo est déjà sur tous les fronts, puisqu’il négocie aussi le transfert de Matthijs De Ligt. Sauf qu’avant de boucler ces gros dossiers, sachant que l’international serbe est estimé à 90 millions d’euros, le PSG devra d'abord vendre pour ne pas se mettre l’UEFA à dos...