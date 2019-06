PSG : Leonardo dégaine l'offre de l'été pour son « 6 » préféré

Dans : PSG, Mercato.

Tant pis pour les discussions en cours, mais avec l’arrivée de Leonardo comme directeur sportif, les pistes ont radicalement changé au Paris Saint-Germain.

Des joueurs sont totalement sortis du rayon d’action, et d’autres sont brutalement arrivés. C’est le cas de Gigi Donnarumma dans les buts, mais aussi de Sergej Milinkovic-Savic. Le Brésilien a clairement l’intention de faire du Serbe le leader technique de son milieu de terrain, et le premier relanceur pour imposer un jeu propre et au sol comme pouvait le faire Thiago Motta.

Les contacts avec l’agent du joueur sont réguliers, mais Leonardo a passé la vitesse supérieure annonce Soccer Link, pour qui une offre formelle a été faite à la Lazio Rome pour recruter le Serbe. Le montant de celle-ci n'a pas filtré, mais elle pourrait atteindre 70 ME selon la presse italienne. Il ne sera pas évident de convaincre le club romain de se séparer de son joueur à la plus forte valeur marchande, mais le PSG a des moyens financiers pour recruter son « 6 » et la Lazio pourrait ne pas y être insensible, elle qui ne veut pas lâcher l’ancien de Genk, recruté pour 18 ME en 2015, à un autre club italien. Un avantage par rapport à la Juventus, qui n’a pour le moment pas réussi à faire craquer le club romain malgré un accord trouvé avec Milinkovic-Savic depuis longtemps déjà. Pour une fois, s’appeler le PSG pourrait bien être un avantage sur le marché des transferts.