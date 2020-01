PSG : Leonardo craque pour un Italien, ce n'est pas Tonali

Dans : PSG.

Toujours en quête de jolis coups sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain aurait lancé un nouveau dossier du côté de la Série A, à la demande de Leonardo.

Pendant ce mercato hivernal, le club de la capitale ne sera pas très actif, sachant que le groupe de Thomas Tuchel est déjà bien fourni à tous les postes. Par contre, la grande révolution pourrait intervenir l’été prochain, surtout si des joueurs comme Cavani, Thiago Silva ou Meunier ne sont pas prolongés au PSG. En anticipation de tout cela, le directeur sportif commence déjà à préparer le terrain, et notamment en Italie. À la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire pour la saison prochaine, Leo a effectivement des vues sur Gaetano Castrovilli.

Le PSG en concurrence avec la Juve et l'Inter

C’est en tout cas ce qu’annonce Simone Rovera sur Twitter : « Sky Italia annonce que le PSG regarde avec attention Castrovilli (Fiorentina). C’est un milieu relayeur de 23 ans, il fait sa première saison en Serie A. Course, qualité et buts… Déjà sélectionné par Roberto Mancini et considéré comme une des révélations du championnat cette saison ». Malgré la saison moyenne de la Viola, actuellement quinzième du championnat, le nouveau Verratti a tout de même réussi à se montrer à son avantage. Si bien que l'Inter Milan et la Juventus ont coché son nom pour le prochain mercato. Ouvert au départ de sa pépite, auteur de trois buts et de deux passes en 18 matchs cette saison, le président Rocco Commisso ne lâchera pas Castrovilli à moins de 30 millions d’euros. Le PSG et Leonardo sont donc prévenus...