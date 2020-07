PSG : Leonardo craque pour Lazaro, c'est confirmé

Dans : PSG.

Trouver la perle rare avec des moyens limités pour le PSG, mais copieux pour beaucoup d’autres clubs au monde, c’est la mission que s’est fixée Leonardo.

Comme souvent, le directeur sportif du Paris SG ne s’arrête pas uniquement à la préparation de la saison suivante, mais cherche aussi à former l’équipe de demain. Ces derniers temps, la presse brésilienne avait ainsi révélé un intérêt du PSG pour Lazaro. Cette pépite du club de Flamengo n’a pas encore disputé le moindre match avec l’équipe première du club de Rio de Janeiro. A 18 ans, le milieu offensif plait néanmoins beaucoup à l’entraineur portugais Jorge Jesus, qui l’a fait monter de l’équipe de jeunes pour participer aux séances avec les professionnels. De quoi aiguiser l’appétit du PSG, qui suit Lazaro de très près selon Paulo Pelaipe.

« Lazaro est dans le viseur du PSG. C’est un véritable joyau que Flamengo a dans ses équipes de jeunes. Il a 18 ans. Jorge Jesus le suit déjà depuis un an et l’a emmené chez les pros, mais il a été blessé et a ensuite du se soigner », a confié dans un entretien avec Mauro Cezar sur Youtube, l’ancien directeur exécutif du Flamengo, à propos du joueur arrivé au « Fla » à l’âge de 8 ans. Toutefois, le faire venir au PSG ne sera clairement pas simple. International U17 avec son pays, Lazaro a récemment signé un très solide contrat avant que tout le monde ne lui tourne autour. Le milieu offensif s’est engagé jusqu’en 2025, et possède une clause libératoire destinée à effrayer les prétendants, puisqu’elle se monte à 80 ME.