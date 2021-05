PSG : Leonardo bloque Pochettino jusqu'en 2023

Dans : PSG.

Tandis que Tottenham et le Real Madrid tournent autour de Mauricio Pochettino, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a clairement fermé la porte à un départ de son entraîneur.

Depuis quelques jours, les rumeurs circulent dans toute l’Europe concernant le désir émis par Mauricio Pochettino de quitter le Paris Saint-Germain seulement cinq mois après sa signature avec le club de la capitale. La presse anglaise affirmait même que l’entraîneur argentin avait déjà demandé à Leonardo et Nasser Al-Khelaifi un bon de sortie, tout cela pour repartir à Tottenham, d’où il avait été salement licencié en novembre 2019. De même, en Espagne, certains médias installaient Pochettino sur le banc du Real Madrid à la suite de la démission de Zinedine Zidane. Un drôle de climat entoure donc l’entraîneur du PSG, d’autant plus que dans son entourage on se fait très discret à peine une semaine après la fin de la saison de Ligue 1. Cependant, en marge du match entre les équipes féminines de l’OL et du PSG, Leonardo a été interrogé sur la possibilité de voir Mauricio Pochettino partir.

Pour le directeur sportif de Paris, qui serait l’un des motifs du désir de Pochettino de partir, cette hypothèse n’est pas du tout à l’ordre du jour. Même s’il ne s’est pas éternisé sur ce sujet, Leonardo a été clair et net. « Mauricio Pochettino a deux ans de contrat avec le PSG et nous en sommes très contents », a expliqué le dirigeant brésilien sur Europe 1, confirmant ainsi implicitement que l’année supplémentaire en option avait bien été levée par le Paris Saint-Germain. En effet, l’entraîneur argentin avait signé dans un premier temps jusqu’en 2022, avec une saison de plus en option. De quoi calmer quelque peu les rumeurs, même si on voit mal Nasser Al-Khelaifi garder Pochettino de force si ce dernier veut partir dans les prochaines semaines. Mais les clubs qui voudront le recruter devront mettre le prix.