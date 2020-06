PSG : Idrissa Gueye ne quittera pas Paris en 2020

Dans : PSG.

Un an seulement après sa signature au PSG, Idrissa Gueye fait l'objet de rumeurs qui annoncent son départ dès ce mercato d'été.

En quête d’un milieu défensif depuis qu’il avait pris les commandes du Paris Saint-Germain, et après avoir ouvertement tapé du poing sur la table lors du mercato hivernal 2019, Thomas Tuchel avait finalement obtenu la signature d’Idrissa Gueye l’été dernier, Everton acceptant de céder l’international sénégalais. Et le moins que l’on puisse dire est que l’entraîneur du PSG a clairement montré qu’Idrissa Gueye était un joueur qui lui convenait, ce dernier s’installant durablement dans l’entrejeu parisien tout au long de cette saison écourtée. Mais, sans que l’on sache réellement pourquoi, le départ du milieu de terrain sénégalais fait l’objet de rumeurs récurrentes depuis plusieurs jours, le nom de Wolverhampton étant cité pour accueillir Idrissa Gueye, lequel est encore lié jusqu’en 2023 avec le Paris Saint-Germain.

Cependant ce lundi, Paris-United démonte toutes ces rumeurs autour de l’avenir d’Idrissa Gueye. « Il ne devrait pas quitter la capitale où il est pleinement concentré sur les objectifs de fin de saison qui sont les deux coupes nationales et la fin de la campagne européenne. Idrissa Gueye n’a pas la tête à un départ, et encore moins pour des clubs ne disputant pas la Ligue des champions. Le finaliste de la dernière CAN est très heureux d’évoluer au Paris Saint-Germain et souhaite y gagner encore beaucoup de titres », explique le site spécialisé dans le mercato du PSG. Actuel sixième de Premier League, Wolverhampton aura énormément de mal pour obtenir le ticket en C1 qui est le seul motif susceptible de faire changer d'avis le milieu de terrain de Paris.