PSG : Leonardo a sa cible numéro 1 du mercato d'hiver !

S’il y un poste où le PSG est pourvu numériquement, c’est bien celui d’arrière droit. Et pourtant, le recrutement d’un joueur à ce niveau est désormais considéré comme une priorité pour Leonardo.

Parmi les trois joueurs qui peuvent occuper cette position, aucun ne donne satisfaction, alors qu’ils sont tous dans des situations différentes. En fin de contrat, Thomas Meunier est celui qui a le plus de temps de jeu, mais il ne parvient pas à faire l’unanimité, et sa fébrilité face à Lille ce vendredi n’a pas rassuré les dirigeants. Ces derniers ne sont pas non plus été convaincus par Colin Dagba, qui est considéré comme l’un des espoirs du club, mais qui ne parvient pas à franchir un cap en équipe première. Lors de sa récente prolongation de contrat, il a hérité d’un des plus petits salaires du club, signe que Nasser Al-Khelaïfi attend de lui d’être un joueur plus important, pour avoir la paye qui va avec. Et dans les gros matchs, le Titi manque pour le moment clairement de coffre. Enfin, Thilo Kehrer est toujours blessé depuis le début de la saison, même si son retour semble proche.

Toutefois, le joueur allemand est marqué par sa boulette contre Manchester United de la saison dernière, et peine à retrouver de la confiance. Une triple défaillance identifiée par Leonardo, qui selon L’Equipe, tient absolument à faire venir un arrière droit cet hiver. Et le choix numéro 1 du Brésilien se porte sur Mattia Di Sciglio, pour qui « Leo » va faire une offre rapidement au mois de janvier, avec le but de recruter le latéral polyvalent italien pour lui donner du temps de jeu avant la suite de la Ligue des Champions. A 27 ans, le joueur de la Juventus est en tout cas tenté par l’aventure parisienne, même si la Juventus ne laissera bien évidemment pas son défenseur partir pour rien.