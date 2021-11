PSG : Leonardo a frolé le ridicule au mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé un joli mercato avec les signatures de Wijnaldum, Messi, Sergio Ramos, Hakimi ou encore Nuno Mendes.

Le défenseur gauche du Sporting Portugal a été la dernière recrue du mercato estival du Paris Saint-Germain. Pour le moment, Nuno Mendes peine à montrer la pleine mesure de son talent en raison des difficultés collectives du PSG. Mais nul doute qu’avec le Portugais de 19 ans, le Paris SG s’est offert l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération en Europe au poste de latéral gauche. Ce recrutement a néanmoins été réalisé sur le gong et aurait pu être raté pour deux minutes au mercato estival. Et pour preuve, dans une interview accordée à Onze Mondial, Nuno Mendes a dévoilé qu’il avait signé son contrat en faveur du PSG le 31 août… à 23h58.

C’est un 2002 Nuno Mendes. Il a une sacrée personnalité pour son âge. Franchement m, gros kiff malgré les défauts de sa jeunesse. — Mathieu Faure (@matfaure) November 3, 2021

« C'était le dernier jour du mercato. J'étais en stage avec la sélection portugaise. Je savais qu'il y avait un intérêt du PSG, mais ce n'est que le 31 août que c'est devenu concret. On m'a fait une proposition, j'étais très content alors j'ai dit oui. J'ai signé et mon transfert a été officialisé à 23h58 ! D'autres clubs ? Oui, mais j'ai dit à mon agent que Paris était ma priorité et je suis content d'avoir rejoint ce club. C'est un club que je suis et que j'aime depuis longtemps, je voulais donc poursuivre mon travail ici » a lancé Nuno Mendes, lequel a par ailleurs évoqué ses nouveaux coéquipiers du Paris Saint-Germain et notamment les trois stars du club francilien, à savoir Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. « On est à un niveau supérieur à ce que j'avais connu au Sporting. Il y avait de bons joueurs au Sporting, mais jouer avec Messi, Neymar, Mbappé... c'est un autre monde ! Ca va, je m'adapte, je progresse de jour en jour » a avoué Nuno Mendes, auteur d’une prestation intéressante mercredi soir en Ligue des Champions sur la pelouse de Leipzig.