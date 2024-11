PSG-Lens ‍: La VAR intervient, l'arbitre voit rouge

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Une semaine après le match OM-PSG, le Paris Saint-Germain évolue une nouvelle fois à 11 contre 10 face à Lens. Il a fallu pour cela que la VAR signale une faute sur Achraf Hakimi que l'arbitre n'avait pas vu.

On arrivait à l'heure du jeu au Parc des Princes, et Paris menait 1-0 depuis l'ouverture du score de Dembélé (4e), lorsque s'est déroulée une séquence de jeu qui a changé la donne. Fonçant vers le but lensois, Achraf Hakimi était bousculé par Abdukodir Khusanov, pas de quoi siffler faute pour Willy Delajod, qui quelques secondes plus tard accordait un coup-franc à Lens pour une faute de Marquinhos.

Mais, l'arbitre de ce PSG-Lens était interpellé par la VAR, car sur le tacle du joueur lensois, il était évident que ce dernier venait prendre la cheville droite de l'international marocain du Paris Saint-Germain, l'excès d'engagement étant évident. Sans hésiter, et après visionné la séquence, Monsoeir Delajod expulsait le joueur du RC Lens, lequel ne contestait pas sa sanction, conscient d'avoir été proche de faire de gros dégâts.