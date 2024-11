PSG ‍: Le vestiaire fragilisé, Luis Enrique prend un gros risque

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Vendredi soir, lors de la rencontre entre le PSG et Toulouse, Luis Enrique a procédé à un turnover au poste de gardien. Safonov a remplacé Donnarumma dans les buts, quatre jours avant un match de Ligue des Champions. Un changement qui incite les défenseurs à s’adapter.

Le Paris Saint-Germain est toujours invaincu en Ligue 1 cette saison. Le club de la capitale a nettement dominé Toulouse au Parc des Princes vendredi (3-0). Pour ce match, Luis Enrique avait décidé de changer l’identité de son gardien de but. Gianluigi Donnarumma a ainsi laissé sa place à Matveï Safonov, titulaire pour la quatrième fois en championnat depuis son arrivée. Un bouleversement qui permet d’apporter plus de concurrence, même si le portier italien est toujours le numéro 1 aux yeux de l’entraîneur espagnol. D’ailleurs, Donnarumma est toujours titulaire en Ligue des Champions mais n’a pas brillé par ses arrêts décisifs, notamment contre Arsenal et l’Atlético Madrid lors des deux défaites parisiennes. Si la hiérarchie n’est peut-être pas totalement remise en cause, cela a des conséquences pour les défenseurs du PSG.

Alors que le PSG jouera mardi soir un match important contre le Bayern,on peut se demander qui sera le gardien Safonov ou Donnarumma ?

Auteur d'un bon match sans prendre de but contre Toulouse, et ses rencontres avec Paris ont été correctes, est-ce que le Russe sera titulaire... pic.twitter.com/2K3xJkMWCC — pascal (@Onparledupsg) November 24, 2024

Les deux gardiens sont sûrs de leurs forces, mais l’ancien de l’AC Milan part avec une longueur d’avance pour démarrer la rencontre capitale sur la pelouse du Bayern Munich mardi prochain. Un changement dans la cage d’un match à l’autre qui a un impact sur l’activité des défenseurs parisiens. Comme le souligne L'Equipe dans un dossier à ce sujet, en fonction du gardien qui est aligné, les joueurs n’ont pas les mêmes repères, notamment pour défendre sur les corners. La hauteur du bloc est également différente et le placement sur le terrain en fonction du jeu au pied aussi.

Un changement de gardien, les défenseurs du PSG s'adaptent

Il y a plusieurs années, la concurrence entre Kevin Trapp et Salvatore Sirigu avait laissé des traces dans le vestiaire, qui avait clairement pris le parti de l’Italien. Le PSG va devoir mettre ses égos de côté car une défaite à l’Allianz Arena mardi mettra le club de la capitale en grande difficulté dans la course à la qualification. Un entraîneur des gardiens d'un top club européen confirme le possible problème à venir pour le PSG avec cette alternance des gardiens. « Ça fragilise nécessairement. Imaginez déjà, même pour un gardien de très haut niveau la pression que cela représente d'être à ce poste dans un club comme le PSG. Vous savez que vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Inconsciemment ou non, vous prenez moins de risques, vous avez moins de sérénité » explique-t-il. Espérons que Luis Enrique sait donc ce qu'il fait dans sa gestion des gardiens de btu.