PSG : Le transfert de Neymar, ce que veut Al-Khelaïfi, et ce que veut le Barça

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Revenu au Camp des Loges ce lundi, Neymar s’est entretenu avec Leonardo au sujet de son absence la semaine dernière, de son actualité chaude, mais aussi de son avenir. Si le Brésilien n’ira probablement pas au bras de fer dans les prochains jours, il laisse le PSG et le FC Barcelone discuter de ce fameux transfert qu’il désire. Ce mardi, L’Equipe rappelle les bases de la mise en place de cet éventuel changement de club, et la teneur des dernières discussions entre les deux camps. Le Paris Saint-Germain se montre ferme sur le fait qu’il compte récupérer une somme maximale en cash, histoire de ne pas perdre la face deux ans après avoir acheté le Brésilien pour 222 ME.

En revanche, il se montre plus souple sur le montant, et reconnaît qu’il sera impossible de récupérer 300 ME avec Neymar. De son côté, le FC Barcelone propose exactement le contraire, avec une offre orale qui a déjà été effectuée, et comporte l’envoi de deux joueurs à Paris en échange du numéro 10 du PSG. Pour le club catalan, la somme de ces deux joueurs représente « plus » que la valeur de Neymar, et Nasser Al-Khelaïfi devrait donc en être satisfait. Même s’il devait s’agir de Coutinho et Dembélé, nul doute que le PSG ne voit pas les choses de cette façon.