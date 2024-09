PSG ‍: Adieu le Parc des Princes, le Qatar a choisi son stade

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans le dossier du Parc des Princes, et face à l'absence dialogue avec la mairie de Paris, le PSG a accéléré dans le dossier de son futur stade.

Nasser Al-Khelaifi sait que pour franchir un nouveau palier, le Paris Saint-Germain doit impérativement s'offrir un stade plus grand, les 47.000 sièges du Parc des Princes étant insuffisants par rapport aux rivaux européens du club de la capitale, au moment même où le Real Madrid et le Barça ont franchi encore une étape en matière de gigantisme. Et même en France, le PSG n'a plus un stade à la hauteur des ambitions face à l'OM et l'OL. Alors, à force d'attendre que la maire de Paris l'autorise à acheter l'emblématique stade de la Porte de Saint-Cloud, le président qatari des champions de France a lancé des études, conscient qu'attendre les élections municipales et une possible défaite d'Anne Hidalgo était dangereux. Et ce lundi, L'Equipe révèle qu'un site commence à faire l'unanimité du côté du PSG.

Le Parc des Princes, bientôt une histoire ancienne ?

Ces derniers mois, deux sites étaient évoqués, à savoir l'hippodrome de Saint-Cloud et Saint-Quentin en Yvelines, près du Vélodrome olympique et du golf national. Mais le quotidien sportif annonce que du côté de Saint-Cloud les choses ne semblent pas possibles, notamment concernant la gestion du public les soirs de match. Et c'est donc l'option d'un stade dans les Yvelines, sur un site bien desservi par les transports en commun qui est désormais le grandissime favori, au point même que le Paris Saint-Germain a déjà lancé des études sur ce sujet. « Les autres pistes évoquées, de Gonesse (Val­ d'Oise) à Aulnay-sous- Bois (Seine-Saint-Denis) en passant par Châteaudun (Eure- et-Loir), ne paraissent pas être jugées crédibles par les décideurs parisiens en raison de leur localisation, trop distante du coeur historique du PSG, dans l'Ouest parisien, et de son nouveau centre d'entraînement à Poissy (Yvelines). Le projet de Saint-Quentin continue de suivre son cours, et des études approfondies de faisabilité ont été menées par les services de l'agglomération et du club », expliquent nos confrères du quotidien sportif. Il est vrai que le nouveau centre d'entraînement du PSG, à Poissy, ne sera pas très loin de ce futur stade, ce qui est forcément un atout pour le club de la capitale.

Cap à l'Ouest pour le PSG

Quitter le Parc des Princes sera évidemment un crève-cœur pour les supporters du Paris Saint-Germain, même s'il se dit que le PSG pourrait en garder la gestion, mais même si ce stade appartient à la légende du club de la capitale, dans sa version actuelle, il n'est plus compatible avec les exigences des dirigeants parisiens. Car si les champions de France générèrent 153 millions d'euros par an avec les recettes des matchs au Parc, ils pourraient dynamiter ce montant en disposant d'un stade plus grand et plus moderne, notamment au niveau des loges. Parce que du côté de Nasser Al-Khelaifi, on se refuse de faire exploser le prix des abonnements dans les virages afin de garder tout de même le lien avec les supporters historiques du PSG et que c'est les VIP qui peuvent permettre de gonfler les recettes. Reste à savoir si ce déménagement éventuel dans les Yvelines sera bien vécu par tout le monde.