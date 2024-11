PSG ‍: Le staff de Luis Enrique touché par un drame

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique a annoncé une très mauvaise nouvelle après la victoire du PSG contre Angers avec le décès de la compagne de l’un de ses adjoints.

« Un moment très triste pour le PSG ». Après la victoire parisienne contre Angers samedi soir au stade Raymond Kopa, Luis Enrique a tout d’un coup fait passer le football au second plan, et il y avait de quoi. Non sans émotion, le coach espagnol a annoncé au micro de PSG TV le décès de la compagne de Rafel Pol, l’un de ses proches adjoints dans la capitale. « Nous voulons dédier cette victoire à une personne très importante pour le staff, la femme de Rafel, Raquel, qui est malheureusement décédée aujourd’hui » a confié Luis Enrique, avant de poursuivre.

Un adjoint de Luis Enrique endeuillé

Le vibrant hommage de @RafelPol pour sa femme qui vient de perdre la vie. Un message pleins de courage et d’amour pour sa femme. Qu’elle repose en paix, et que leur amour perdure pour toujours. Courage Rafel 🙏🏼❤️💙 pic.twitter.com/tYHPOFCDZx — La Source Parisienne (@lasource75006) November 9, 2024

« Je me fais le porte-parole de nous tous au Paris Saint-Germain. Nous voulons dédier cette victoire à Rafel, à sa famille et à la famille de Raquel. Notre soutien le plus sincère et toute la force du monde. Raquel ne partira jamais, elle sera toujours avec nous. C’est un moment très triste. Nous avons appris son décès juste à la fin du match » a lancé l’entraîneur du Paris SG dans un moment d’émotion absolu. L’adjoint de Luis Enrique a d’ailleurs pris la parole sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à sa femme, décédé des suites d’une longue maladie.