PSG : Le scénario Mourinho au PSG devient sérieux !

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

En froid avec sa direction du côté de Manchester United, José Mourinho pourrait avoir des envies de départ au cours des prochains mois. Suffisant pour relancer la rumeur du Paris Saint-Germain ?

« Je suis encore un entraîneur avec des inquiétudes, avec des ambitions et avec le désir de faire de nouvelles choses. Je suis sûr que je ne vais pas terminer ma carrière ici à Manchester United ». Dimanche sur TF1, José Mourinho a jeté un froid sur son avenir à Manchester United. Après une bonne première année, et deux titres majeurs en Europa League et en Coupe de la Ligue, l'entraîneur portugais réalise un bon début de saison avec MU, actuellement second de Premier League et toujours invaincu. Malgré cela, le Special One ne prend pas son pied chez les Red Devils... Et ceci ne devrait pas s'arranger.

En effet, selon Record Sport, Mourinho aurait déjà des envies d'ailleurs car il est déçu du travail réalisé par Ed Woodward. D'après le coach, le vice-président de MU ne mettrait pas tout en œuvre pour remporter le championnat anglais. À la tête d'une « organisation inutilement bureaucratique et inefficace » à Old Trafford, Woodward se met donc à dos Mourinho, qui attend plus de lui au niveau du recrutement et de l’investissement pour maximiser les chances de son équipe. Par conséquent, aucune discussion n'a pour l'instant eu lieu pour une éventuelle prolongation de contrat, sachant que l'ancien manager du Real est lié avec MU jusqu'en 2019. Pas sûr donc qu'il aille au bout de son bail si sa frustration reste intacte. Et il n'en faut pas moins pour relancer la rumeur menant Mourinho au PSG, sachant qu'il a lui même lancé des fleurs sur le club parisien, mêlant « magie, qualité et jeunesse ». Sauf que pour le moment, Unai Emery est bel et bien en poste à Paris...