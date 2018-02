PSG : Le roi de la remontada vote Paris contre le Real

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga.

Après avoir été le bourreau du PSG avec le FC Barcelone la saison dernière, Sergi Roberto estime que les Parisiens ont toutes les qualités pour renverser le Real.

Le 6 mars prochain en entrant sur la pelouse du Parc des Princes pour son huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Madrid, le club de la capitale française pensera forcément à la remontada subie contre le Barça en mars 2017. Sauf que cette fois-ci, ce sera au PSG de retourner une rencontre bien mal embarquée suite à la défaite au Bernabeu (1-3). Si la troupe d'Unai Emery y croit encore, elle n'est pas seule puisque même Sergi Roberto, auteur du but victorieux du FCB face à Paris en C1 (6-1), pense que tout est possible.

« Mon but lors de la remontada ? Ce but a beaucoup changé ma vie, quand les gens me voient dans la rue, ils me rappellent ça, quand les années vont passer, je regarderais les vidéos. C’était un match spécial, j’ai marqué le dernier but du retour. Un moment unique. PSG / Real ? L’année dernière, nous avons pu surmonter un résultat bien pire (4-0), c’est toujours possible. Après le résultat de l’aller à Madrid (3-1), je pense que le PSG peut revenir ! », a avoué, dans les colonnes de Marca, le défenseur du Barça, qui espère désormais que le PSG conjurera le sort en faisant à son tour une remontada face au meilleur ennemi de son dernier bourreau.