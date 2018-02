PSG : Le retour du grand Real en C1, Pierre Ménès en rigole

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Distancé par le FC Barcelone en championnat, le Real Madrid n’a plus que la Ligue des Champions pour sauver sa saison.

A l’image de leur entraîneur Zinédine Zidane, qui joue probablement sa tête sur le huitième de finale, les Merengue auront à coeur de réagir face au Paris Saint-Germain. Rien d’impossible pour le double tenant du titre habitué à montrer son meilleur visage sur la scène européenne. Mais de son côté, Pierre Ménès ne voit pas comment le club madrilène, avec ce qu’il montre ces dernières semaines, pourrait rivaliser avec le leader de Ligue 1.

« Pour schématiser, on peut facilement dire que le PSG, qui doit se déplacer ce samedi à Toulouse en championnat, va mieux que le Real dans les compétitions domestiques, étant évidemment entendu que le niveau en France est inférieur à l’Espagne. Mais n’empêche, la formation espagnole n’est que quatrième de la Liga, tellement loin derrière le Barça et surtout en affichant un niveau de jeu indigne des Merengue, a souligné le chroniqueur de CNEWS Matin. Pour résumer la situation, le Real connaît de gros problèmes en défense avec un Raphaël Varane très loin de son meilleur niveau et des latéraux particulièrement défaillants. »

Une métamorphose impossible ?

« Et puis en attaque, Cristiano Ronaldo et encore plus Karim Benzema sont en panne d’efficacité, a ajouté Ménès. Alors, beaucoup sortent la thèse qu’il ne faut pas enterrer le Real, que les grands joueurs, CR7 en tête, se réveillent quand retentit la musique de la Ligue des Champions. On peut raisonnablement croire en cette thèse, mais on a tout de même rarement vu une équipe autant en difficulté se réveiller uniquement pour un changement de compétition, aussi prestigieuse soit elle. » Rappelons tout de même que le Portugais reste le meilleur buteur de la compétition avec 9 unités.