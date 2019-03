PSG : Le Real veut Neymar et Mbappé, Al-Khelaïfi va se venger !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Si le Real Madrid se prépare à vivre une fin de saison sans grand intérêt après son élimination par l’Ajax Amsterdam, il partage cette situation embarrassante avec le PSG.

Mais au sein de la Maison Blanche, cela demande une réaction très vive lors de l’été prochain, avec notamment des recrues en cascade promises à Zinedine Zidane, le nouvel entraineur revenu au chevet des Merengue. Pendant la conférence de presse de présentation de « ZZ », Florentino Pérez a même lancé une phrase sous forme de boutade qui a fait son effet, puisqu’il a annoncé qu’il se payerait bien Kylian Mbappé et Neymar au mercato. Pas de quoi faire rire au Paris Saint-Germain en tout cas, où on tient à montrer les crocs pour ne laisser aucun espoir aux éventuels candidats au transfert. La preuve avec cette réponse signé d’une source proche du PSG et dévoilée par RMC, avec la possibilité d’une contre-attaque si jamais le Real Madrid venait se renseigner d’un peu trop près sur les joueurs parisiens.

« Le Real devrait se méfier. En cas d'offensive du Real sur un joueur parisien, Nasser Al-Khelaifi n'hésiterait pas en attaquant le Real sur une de ses stars », a livré cet informateur, persuadé que le PSG peut refaire le coup de 2017, quand le FC Barcelone courtisait Marco Verratti, et qu’il a fini par perdre Neymar. Reste à savoir sur quel joueur pourrait se porter l’intérêt du PSG au sein du Real Madrid, qui se prépare à un grand chambardement cet été, et possède quelques cadres qui sortent d’une saison décevante, comme Toni Kroos, Gareth Bale ou Luka Modric.