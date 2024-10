PSG ‍: Le Real ou la Juve, Skriniar révèle son choix

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Indésirable au PSG, où Luis Enrique ne l’a utilisé que deux fois depuis le début de la saison, Milan Skriniar est ciblé par la Juventus Turin et le Real Madrid. Il semblerait que le défenseur slovaque ait fait son choix.

Titulaire en début de saison dernière, Milan Skriniar a perdu la confiance de Luis Enrique, qui lui préfère Marquinhos, Willian Pacho et Lucas Beraldo au poste de défenseur central au Paris Saint-Germain. Le départ de l’international slovaque dès le mercato hivernal ne fait quasiment plus aucun doute, d’autant que plusieurs cadors européens sont intéressés par l’ancien capitaine de l’Inter Milan. Ces dernières semaines, le Real Madrid et la Juventus Turin sont venus aux renseignements et à priori, le principal intéressé a fait son choix. A en croire Daniele Longo, journaliste pour Calcio Mercato, Milan Skriniar a indiqué à son agent que sa préférence allait à un retour en Italie et donc à un potentiel prêt du côté de la Juventus Turin.

« Skirniar ne cesse d’appeler son agent pour lui dire qu’il veut retourner en Italie et que la Juventus Turin serait la destination idéale à ses yeux » a révélé le journaliste italien avant de poursuivre. « Il pourrait être disponible pour des conditions très favorables en prêt. Pour Skriniar, le PSG est actuellement une prison en or avec un salaire important. Il faudra des conditions favorables sur la prise en charge du salaire » a confirmé l’expert de Calcio Mercato. Comme pressenti depuis plusieurs jours, le PSG va donc devoir passer à la caisse pour se débarrasser (temporairement) de son défenseur slovaque, dont le salaire est estimé à un million d’euros par mois.

Skriniar veut revenir en Italie

Selon les échos de la presse transalpine, la Juventus Turin ne souhaite pas prendre en charge plus de 40% du salaire de Milan Skriniar. Cela signifierait que le Paris SG devrait payer jusqu’à 3 millions d’euros durant le prêt de cinq mois du défenseur de 29 ans à la Juve, qui ne paierait de son côté pas plus de 2 millions d’euros. Une opération gagnant-gagnant même si le PSG aurait assurément préféré un transfert sec ou dans le pire des cas, un prêt avec une prise en charge totale du salaire du joueur… ce qu’aucun club n’accepte au vu des émoluments de Milan Skriniar.