Neymar a menti pour faire la fête, scandale au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar n'était pas dans la délégation parisienne pour le match à Strasbourg. L'entraîneur du PSG a excusé la star brésilienne, mais ce dernier participait en fait à un tournoi de poker à Monaco.

Via les réseaux sociaux, Neymar n'a pas traîné à féliciter ses coéquipiers parisiens pour le 11e titre de champion de France gagné par Paris. En effet, alors que certains joueurs parisiens blessés avaient fait le voyage jusqu'à la Meinau, on pense notamment à Presnel Kimpembe, ce n'était pas le cas de l'attaquant brésilien. Interrogé sur cette absence de Neymar, Christophe Galtier avait été précis. « Ney a des petits problèmes pour se déplacer, mais il était présent vendredi dans le vestiaire pour la dernière séance d'entraînement. Ne faites pas de conclusions sur le fait qu'il ne soit pas là », avait précisé, après le nul du PSG à Strasbourg, l'entraîneur des champions de France. Mais la réalité est totalement différente.

apenas mais um dia pic.twitter.com/i6wu3zHKHg — oi ju pode chamar de ju (@juzao) May 28, 2023

Le tabloïd allemand Bild, photos à l'appui, précise que Neymar était en fait à Monaco où il participait à un tournoi de poker organisé samedi soir par un de ses sponsors dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 qui se déroule ce dimanche en Principauté. Et d'ailleurs, Canal+ a effectivement diffusé des images du joueur du Paris Saint-Germain arrivant dans la voie des stands à quelques heures du départ de la course. Pour en revenir au tournoi de poker, Neymar y a passé une grande partie de la soirée, quittant la table vers 2 heures du matin, précise le média allemand.

Neymar au poker, le PSG va adorer

Une sortie peu discrète et qui confirme que la star brésilienne se moque éperdument de son club, préférant se livrer à des activités marketing plutôt que d'assister à un match de son équipe. On ne sait cependant pas si Christophe Galtier était informé de cette sortie de son joueur et a menti aux journalistes, ou si l'entraîneur du PSG était sincère lorsqu'il a prétendu que Neymar ne pouvait pas se déplacer jusqu'à Strasbourg. La jurisprudence Lionel Messi pourrait frapper, même si concernant le numéro 10 brésilien, il n'est pas encore en état de jouer, alors que la Pulga n'avait aucun souci lorsqu'il a filé sans autorisation en Arabie Saoudite.