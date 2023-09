PSG ‍: Le Real met Hakimi dans les valises de Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Le Real Madrid n’attend pas seulement Kylian Mbappé l’été prochain. Toujours au Paris Saint-Germain, les Madrilènes espèrent attirer le latéral droit Achraf Hakimi, qui ne serait pas insensible à l’idée de retrouver son ancien club.

En l’absence de Dani Carvajal blessé, c’est encore Lucas Vazquez qui devrait débuter le derby contre l’Atlético Madrid dimanche soir. L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti n’a pas vraiment le choix puisque l’ailier de formation représente sa seule alternative au poste de latéral droit. La direction sportive a bien identifié le problème et travaille pour y remédier dans les mois à venir.

L'erreur de Zidane

Selon le site de Todofichajes, la Maison Blanche considère Achraf Hakimi comme la meilleure solution. Beaucoup en interne estiment que le club madrilène n’aurait jamais dû le laisser filer même s’il n’entrait pas dans les plans de Zinedine Zidane. Le Real Madrid va donc tenter de récupérer le latéral droit du Paris Saint-Germain qui ne serait pas insensible à l’idée d’un retour. On peut penser que cette hypothèse l’attirerait d’autant plus si son ami Kylian Mbappé rejoignait la capitale espagnole l’été prochain.

De son côté, le club francilien aurait toujours besoin de vendre et serait prêt à transférer Achraf Hakimi à deux conditions. Il faudrait que le principal intéressé soit ouvert à un départ et qu’une formation propose 65 millions d’euros pour s’attacher ses services. Bien sûr, les informations de la presse espagnole sur le Paris Saint-Germain sont toujours à prendre avec beaucoup de précaution. Compte tenu des tensions entre les dirigeants des deux équipes, il serait étonnant de les voir entamer des négociations.

Ohhh l'action magnifique de Achraf Hakimi et Vitinha qui permet au PSG de mener 2-0 🤩



L'enchaînement crochet-extérieur du pied 😳#PSGBVB | #UCL pic.twitter.com/9kahNmjWuu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 19, 2023

De plus, Achraf Hakimi, qui retrouve un excellent niveau sous les ordres de Luis Enrique, semble totalement épanoui à Paris. « Tout le monde peut voir ma situation s'améliorer, je me sens libre, bien utilisé, avec un grand rôle, a confié l’international marocain après la victoire face au Borussia Dortmund (2-0) mardi en Ligue des Champions. Le coach a fait en sorte que je me sente libre. Je sens beaucoup de confiance. » Pas vraiment la déclaration d’un joueur avec des envies d’ailleurs.