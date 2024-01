PSG ‍: Le Real Madrid radin, Christophe Dugarry crache sur Pérez

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne sait toujours pas s'il pourra compter ou non sur Kylian Mbappé la saison prochaine. Le crack de 25 ans n'a pas encore pris sa décision.

Kylian Mbappé le sait, tant qu'il sera en fin de contrat, des rumeurs sur son avenir sortiront chaque jour. Comme il l'a récemment indiqué après la victoire du PSG lors du Trophée des champions face à Toulouse, il n'a pas encore pris sa décision. Si certaines informations annoncent le contraire et un accord trouvé avec le Real Madrid, elles ont été démenties. Difficile de savoir le vrai du faux dans ce dossier mais pour Christophe Dugarry, Kylian Mbappé serait bien classe de prendre la parole et donner publiquement son choix, quitte à faire quelque chose qui ne s'est jamais fait ou presque dans le monde du football.

Dugarry interpelle Mbappé

🗣️💬 Christophe Dugarry : "L'attitude du Real Madrid m'agace profondément dans ce dossier ! S'il veut Mbappé, il va falloir mettre la main au portefeuille. Ca serait élégant de sa part de donner sa décision avant." pic.twitter.com/4be7jCKMdW — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 8, 2024

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet envoyé un message clair au champion du monde 2018. « Je ne crois pas que le public le prendrait mal s'il disait qu'il partait. Il a fait son temps au PSG. Il est meilleur buteur de l'histoire du club. Sur le terrain, il n'a pas triché. (...) C'est un joueur remarquable. Il a fait beaucoup. Dire aujourd'hui où il va aller et dire qu'il ne reste pas au PSG le plus tôt possible, je trouve ça élégant et mature. Je pense qu'il sait qu'il ne restera pas au PSG. L'attitude du Real Madrid m'agace profondément dans ce dossier ! Je comprends l'enjeu pour ce garçon. Il a abandonné de l'argent pour le PSG. Le Real fait un peu trop les malins. S'il veut Mbappé, il va falloir mettre la main au portefeuille. Ils se la racontent les dirigeants du Real. Ce serait élégant de sa part de donner sa décision avant. Cela ne changerait rien. Cela ne s'est jamais fait ? Puisque c'est un joueur différent, qu'il fasse une chose différente des autres », a notamment indiqué Christophe Dugarry, qui pense que plus Mbappé attend, plus les tensions seront nombreuses et son image entachée. En attendant, le grand copain de Zinedine Zidane n'oublie pas de s'attaquer au comportement du Real Madrid, qui met la pression d'un côté, et fait une offre revue à la baisse de l'autre. Pas compatible avec un grand club aux yeux de "Duga".