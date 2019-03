PSG : Le Real fonce sur Neymar au mercato, et il adore ça

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

De retour au Real dix mois après son départ, Zinedine Zidane sera le chef d’orchestre du mercato dans la capitale espagnole cet été.

Et à n’en pas douter, il va y avoir du changement au Real, avec l’arrivée programmée de plusieurs stars pour relancer un cycle. Ces dernières heures, on parle beaucoup de l’éventuel transfert d’Eden Hazard, en provenance de Chelsea. Selon AS, le Belge veut rejoindre le Real Madrid et a d’ores et déjà refusé trois propositions de prolongation des Blues. Une information confirmée par le Daily Record, qui informe que le Real Madrid a l’intention de recruter Eden Hazard… en plus de Neymar.

Effectivement, la star du PSG reste d’ailleurs la priorité n°1 de Zinedine Zidane pour renforcer son escouade offensive. « La venue d’Eden Hazard est perçue comme un complément et non comme une alternative à Neymar » indique le spécialiste du mercato Duncan Castles. Ce dernier explique par ailleurs que le Brésilien ne souhaite pas être la seule recrue de renom, et qu’il est donc emballé à l’idée de débarquer au Real Madrid en même temps qu’Eden Hazard. Reste que pour s’offrir Neymar, le club merengue devra faire sauter la banque. Florentino Pérez en est-il capable ? Réponse cet été…