PSG ‍: Le Qatar vit son pire cauchemar en Ligue 1

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

À Clermont, le PSG a subi une nouvelle déconvenue cette saison. Les Parisiens ont concédé le nul 0-0 face à la lanterne rouge, lâchant deux nouveaux points au classement. C'est bien le pire départ du club sous l'ère QSI.

Une équipe équilibrée, séduisante avec un entraîneur aux convictions solides. Le PSG version 2023-2024 devrait tout renverser sur son passage en Ligue 1. Pourtant, les résultats des Parisiens n'ont jamais été aussi mauvais paradoxalement. Samedi, le PSG a déçu une nouvelle fois en concédant le match nul 0-0 chez le dernier du classement Clermont. Deux nouveaux points lâchés en route par les hommes de Luis Enrique, lesquels n'ont gagné que trois fois en 7 matchs de championnat. Troisième avec 12 points, le club parisien a bel et bien raté son début de saison comptablement.

Pire départ du PSG en L1 depuis 2011

En effet, avec un aussi faible nombre de points, le PSG réalise son plus mauvais début de saison à ce stade sous l'ère qatarie. La dernière fois que le club parisien avait obtenu aussi peu de points c'était en 2010-2011 quand Robin Leproux était président et Antoine Kombouaré était entraîneur. Les Parisiens avaient alors 11 points et figuraient cinquièmes de Ligue 1.

Début de saison mitigé pour le PSG, le club compte 12 points après 7 matches de Ligue 1 cette saison, son plus faible total à ce stade d’un exercice sous l’ère QSI. https://t.co/IEfHPZG9oC pic.twitter.com/hPUHa0bmLk — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 30, 2023

Preuve supplémentaire des difficultés parisiennes, le PSG n'a pas été une seule fois leader de Ligue 1 depuis la 1ère journée. Rien d'alarmant toutefois puisque les Parisiens n'auront que 4 points de retard maximum sur le premier si Brest gagne à Nice ce dimanche. Surtout, cette statistique sera déjà oubliée si le PSG fait un résultat à Newcastle mercredi. Pour l'heure, et c'est le plus important, le PSG est dans le rythme en Ligue des champions. Reste quand même qu'il ne faut pas trop gaspiller en Ligue 1 pour ne pas se créer un problème évitable car 2017 et 2021 ont montré que le PSG était prenable en championnat.