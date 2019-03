PSG : Le Qatar ne respecte pas Paris, Al-Khelaïfi accusé

Dans : PSG, Ligue 1.

Les jours passent et tout le monde se demande encore comment le PSG a pu laisser filer la qualification face à une équipe de Manchester United qui ne semblait clairement pas avoir les moyens d’y croire.

Mais ce scénario cauchemardesque a mis en lumière bien des défauts au sein du club de la capitale selon les observateurs. Et si les joueurs sont pointés du doigt pour leur faillite technique et mentale, Thomas Tuchel est plutôt épargné. Ce n’est pas le cas de Nasser Al-Khelaïfi, en charge du projet parisien depuis huit ans, et qui est accusé de ne pas savoir montrer la voie aux stars qu’il a lui-même fait signer. C’est le message plutôt appuyé de Giovani Castaldi, le consultant de Yahoo Sport.

« Aujourd'hui quel est le visage sportif du Paris Saint-Germain ? Avons-nous une direction forte ? Une personne mène-t-elle le projet ? La réponse est non. Ce n'est pas qu'un problème de joueurs mais vraiment d'organisation globale. Il faut voir plus loin au PSG. Ils ne prennent jamais la mesure de l'événement. (...) Le traitement des anciennes gloires du PSG par le Qatar n'est pas normal. Pourquoi oublier que le PSG a remporté une Coupe d'Europe sous Michel Denisot ? (...) Face à Manchester United, ils se sont inventés une défaite et ils ont une nouvelle fois créé des choses qui ne sont jamais arrivées avant », a expliqué, dans des propos relayés par Foot Radio, le consultant, persuadé que le PSG ne se comporte pas comme un grand club, et en paye logiquement le prix dans la plus prestigieuse des compétitions.