PSG ‍: Le Qatar fait sauter la banque pour Kobbie Mainoo 

Grand espoir du football anglais, Kobbie Mainoo entre dans les plans du nouvel entraîneur Ruben Amorim à Manchester United. Mais le prodige de 19 ans fait rêver le PSG, prêt à signer un gros chèque pour le recruter.

A seulement 19 ans, Kobbie Mainoo s’est déjà imposé comme un joueur indiscutable à Manchester United mais également en sélection anglaise. Le natif de Stockport a tout ce qu’il faut pour plaire aux grands clubs européens, un gros volume de jeu au milieu de terrain, une belle maturité pour son jeune âge et une technique très au-dessus de la moyenne. Tout fraîchement intronisé au poste de manager de Manchester United, Ruben Amorim compte sur son joueur à long terme alors que ce dernier est sous contrat jusqu’en 2027.

Mais à en croire les informations du site Pasion Futbol, un cador européen est bien décidé à gâcher l’histoire d’amour entre Kobbie Mainoo et Manchester United. Il s’agit… du Paris Saint-Germain. Contre toute attente, le média affirme que le champion de France en titre est déterminé à l’idée de s’offrir le prodige anglais de 19 ans. Le PSG a conscience qu’il va falloir faire sauter la banque pour convaincre Manchester United de le lâcher et le Qatar serait prêt à envoyer entre 110 et 120 millions d’euros pour faire craquer les dirigeants mancuniens. Non-qualifié en Ligue des Champions cette saison, Manchester United n’est pas dans une situation financière exceptionnelle et si l’offre XXL du PSG venait à se confirmer, le pensionnaire d’Old Trafford pourrait se résoudre à vendre sa pépite.

Un intérêt concret du PSG pour Kobbie Mainoo

Cela représenterait une première mauvaise surprise pour Ruben Amorim, qui n’a sans doute pas discuté d’un potentiel départ de Kobbie Mainoo au moment de négocier son arrivée sur le banc de Manchester United. De son côté, Paris souhaite poursuivre son projet basé sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel, et estime que l’Anglais entre parfaitement dans ce cadre. Luis Enrique se voit déjà associé l’international britannique à Joao Neves, Vitinha et Zaïre-Emery dans la capitale. Reste à trouver l'accord avec le joueur et avec Man United, ce qui ne sera pas une mince affaire.