PSG : Le Qatar et Leonardo en froid, Neymar accusé !

Le dossier Neymar fait trembler tout le monde du côté du Paris Saint-Germain, et surtout Leonardo.

De retour à la direction sportive du club de la capitale depuis quelques semaines, le Brésilien se retrouve effectivement en première ligne dans ce dossier chaud bouillant. Désireux de quitter Paris pour retourner au Barça durant ce mercato estival, l’attaquant brésilien voit que les négociations traînent dans les grandes largeurs. Rien d’étonnant sachant que le PSG n’a pas encore reçu une offre adéquate pour son international brésilien. Ce qui met forcément Leonardo sous pression, surtout que le Qatar refuse de se faire humilier en échangeant le joueur le plus cher de l’histoire contre des éléments indésirables du Barça. Une théorie validée par El Pais.

« Leonardo assure à ses patrons que Barcelone est le seul club intéressé pour recruter Neymar. Et Barcelone est la seule destination souhaitée par Neymar, qui envisage même de baisser son salaire. Sauf que le Barça ne dispose pas des liquidités. Dès que possible, Leonardo est en faveur d’un échange avec Coutinho, Rakitic ou Dembelé. Pour lui, l'opération ne peut pas être retardée, au risque d'épuiser les joueurs concernés par l’opération. Leonardo ne voit que cette issue, mais son projet a été refusé à Doha. Les propriétaires exigent le versement d’au moins 180 millions d’euros. Contre son gré, Leonardo a donc été contraint de rejeter les offres reçues du Barça. La frustration du responsable sportif l'a même amené à réfléchir sur son désengagement de l'opération Neymar », explique le journal espagnol, qui estime donc que le PSG de Leonardo est dans de sales draps à cause de Neymar...