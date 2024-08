PSG ‍: Le Qatar est trop riche, Benfica a la rage

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va enregistrer dans les prochaines heures l'arrivée de Joao Neves. Si Benfica voulait garder l'international portugais, le club de Lisbonne a dû se faire une raison.

Paris va prochainement accélérer les choses sur le marché des transferts. Dans les prochaines heures, le PSG va officialiser la venue de Joao Neves. Des détails sont encore à régler et l'international portugais est aussi attendu par les fans et observateurs de Benfica concernant une prise de parole. Il aura l'occasion d'expliquer son choix et de remercier les Aigles pour le temps passé là-bas. Joao Neves rapportera près de 70 millions d'euros à Benfica. Un montant qui ne pouvait pas se refuser à en croire les dires de Rui Costa.

Joao Neves, Benfica ne digère pas

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par João Neves (@joao_neves87)

Ces dernières heures, le président du club lisboète en a dit plus sur le départ du jeune crack lusitanien. Et il ne voulait pas s'en séparer, même s'il comprend les critiques de ses fans. Lors de quelques mots échangés avec A Bola, Rui Costa a balancé : « Si le départ de João Neves a lieu, même s'il reste quelques détails, je comprends les critiques des supporters car leur amertume est la mienne. Je dois former des équipes et faire en sorte que Benfica puisse gagner des titres et quand on perd un joueur de la qualité de João, qui a été formé ici, j'en suis encore plus triste, je le connais depuis l'âge de 10 ans et c'est dur de le voir partir. Les gens doivent comprendre que nous avons retardé ce transfert depuis longtemps, nous avons clairement rejeté les premières propositions, mais nous avons atteint certains moments et chiffres qui ont rendu le transfert inévitable. 70 millions d'euros ne sont pas possibles à refuser pour nous ». Joao Neves aura de son côté le poids d'un tel transfert à gérer. Mais Luis Enrique devrait tout mettre en oeuvre pour faciliter son adaptation. Idem pour tous ses compatriotes portugais, et le PSG n'en manque pas.