Julian Alvarez au PSG, Paris tient sa nouvelle star

Après le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain souhaite se renforcer offensivement. Julian Alvarez, l'attaquant argentin de Manchester City serait sur les tablettes du PSG annonce Fabrizio Romano.

Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos le savent, il ne sera pas facile de trouver un attaquant capable de faire oublier l'efficacité de Kylian Mbappé. Mais les deux dirigeants du PSG veulent tout de même donner à Luis Enrique les attaquants qu'il souhaite. Dans ce rôle de finisseur, Gonçalo Ramos pourrait être bien seul si le mercato estival ne permet pas de recruter un avant-centre de prestige. Et cela tombe bien, Fabrizio Romano révèle que les champions de France s'intéressent de vraiment très près à Julian Alvarez, l'avant-centre argentin de Manchester City. A 24 ans, le champion du monde argentin sort d'une saison très aboutie sous le maillot des Cityzens, puisqu'il a tout de même marqué 19 buts toutes compétitions confondues dans une équipe où Erling Haaland tire évidemment la couverture à lui.

🚨🇦🇷 Several clubs have approached Julián Álvarez, not only Atlético Madrid but also Paris Saint-Germain showing interest.



No proposals or negotiations yet but several clubs keen, also from England.



🔵 Man City want to keep Julián, talks with his camp will follow about that. pic.twitter.com/YwoTPFMMFm