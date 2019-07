PSG : Le Qatar est sans pitié pour Neymar, l’Espagne est choquée

Dans : PSG, Mercato, Liga.

A force d’annoncer des propositions de partout pour offrir un retour au pays de Neymar, la presse espagnole commence à se poser des questions.

Car dans le même temps, le PSG ne faiblit pas une seconde, et la prise en mains du dossier par l’Emir du Qatar lors de la nomination de Leonardo a totalement inversé la tendance. L’espoir du FC Barcelone était d’inclure des joueurs dans la transaction afin de faire baisser le prix du Brésilien à un montant inférieur à 100 ME. Cela n’a clairement pas fonctionné puisque les dirigeants parisiens ne veulent pas entendre parler d’un transfert, sauf en cas d’offre ferme et difficilement refusable. Toutefois, le tarif demandé n’est pas dans les cordes du géant catalan, résume Don Balon ce jeudi. Le magazine espagnol ne reconnaît qu’une seule concession aux patrons qataris, à savoir la baisse de leur exigence initiale de 300 ME, à 250 ME soit plus que le prix payé il y a deux ans.

« Certes, il y a un léger rabais par rapport aux exigences, car le PSG entend vendre un joueur problématique et surévalué, afin de donner plus d’importance à sa vraie star, Kylian Mbappé. Mais ce chiffre de 250 ME reste une plaisanterie, sachant que peu, ou plutôt aucun, club ne peut mettre cet argent. Et pour couronner le tout, le PSG refuse toute idée d’un échange. Il n’est pas intéressé et veut simplement de l’argent pour équilibrer les comptes et recruter ensuite qui bon lui semble », déplore ainsi Don Balon, qui n’a pas l’air de comprendre pourquoi le PSG ne veut pas faire un effort afin de faire baisser le prix du joueur le plus cher jamais recruté…