PSG : Le Qatar dit non à Skriniar

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG pourrait être actif en cet fin de mercato hivernal. Si un élément offensif est espéré, Milan Skriniar pourrait également débarquer dans la capitale.

A Paris, on cherche encore du renfort sur le marché des transferts. Depuis le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton, le PSG veut se payer les services d'un élément offensif capable de marquer des buts et de jouer pour le collectif. Une perle rare que les champions de France n'ont pas encore trouvée. Et ces dernières heures, c'est bien plutôt la piste menant à Milan Skriniar qui fait parler. Le défenseur slovaque de l'Inter ne compte pas prolonger son contrat en Lombardie et aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le Paris Saint-Germain. Cependant, Skriniar a un plan en tête et ne compte pas forcément faire d'efforts pour le moment.

Le PSG ne compte pas céder

Concernant Skriniar le coach hier aurait pu faire dans la langue de bois mais il a préféré dire ceci " Est ce que Skriniar va venir l’été prochain je ne peux pas vous le dire. Est ce que Skriniar va venir cet hiver, je ne peux pas vous le dire " Ça sent plutôt bon non ? pic.twitter.com/r9V0qrkTC4 — La Source Parisienne (@lasource75006) January 22, 2023

Dans le meilleur des cas, le joueur de 27 ans souhaite débarquer au PSG l'été prochain en glanant une grosse prime à la signature de 25 millions d'euros plus un salaire de plus de 9 millions d'euros par an. Mais selon Nicolo Schira, les propriétaires qataris ne comptent pas donner autant au Slovaque, du moins au niveau de la de prime de signature qui s'apparente à une pure folie. Lors d'une apparition sur la chaîne Twitch de Footballnews24, le journaliste a indiqué concernant Skriniar : « Le PSG pousse très fort pour avoir Skriniar dans son effectif. Le club parisien pourrait satisfaire la demande de salaire de 9 millions d'euros par saison. Il a également été question d'une prime à la signature de 25 millions d'euros, mais le Paris Saint-Germain serait prêt à n'en payer que 10 ». Reste à savoir si cela conviendra au clan du Milanais et surtout si une arrivée est possible dès cet hiver. L'Inter demande près de 20 millions d'euros pour vendre Skiniar au PSG. Mais comme indiqué au préalable, il semble difficilement imaginable que l'ancien de la Sampdoria renonce à une belle prime à la signature.