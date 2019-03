PSG : Le Qatar a verrouillé Kylian Mbappé au moins un an !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Dimanche, Kylian Mbappé confiait sur TF1 qu'il était déterminé à rester au Paris Saint-Germain et qu'il était certain de porter le maillot du club de la capitale la saison prochaine. Mais 24 heures plus tard, Zinedine Zidane revenait aux commandes du Real Madrid et les rumeurs d'un possible départ de la star française du PSG vers les Merengue étaient relancées. Car même si en 2017, alors que Zizou était à Madrid, Kylian Mbappé avait préféré le Paris SG au Real Madrid, certains pensent que cette fois pourrait être la bonne. Tout cela évidemment après l'élimination parisienne en Ligue des champions, mais également celle du club espagnol.

Quoi qu'il en soit, selon Le Parisien, Nasser Al-Khelaifi n'a aucune inquiétude concernant le prochain mercato. « Pour l’instant, le come-back de Zidane n’a pas influé sur sa décision de rester à Paris au moins une saison supplémentaire. Mais le champion du monde 1998 disposera certainement d’arguments sportifs pour vendre à l’attaquant parisien un projet madrilène qui s’élaborera autour de sa personne dans les dix prochaines années (...) Un énorme chèque ne suffira pas à faire plier le Qatar. En tout cas, pas tout de suite (...) Mais si le prochain parcours européen du PSG se transforme à nouveau en bouillie, il sera quasiment impossible de retenir le prodige en 2020 », explique le quotidien francilien qui renvoie à l'an prochain un possible départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Mais en football, surtout actuellement, un an c'est un siècle.