PSG : Le Qatar a peur de recruter Lionel Messi

Dans : PSG.

Après une réunion houleuse ce mercredi entre le père de Lionel Messi et les dirigeants du FC Barcelone, aucune avancée majeure n’est à souligner ce jeudi autour du départ du numéro 10.

Le clan de l’Argentin s’est réuni dans la maison du joueur dans la cité catalane, avec le bilan de la réunion de la veille, et la stratégie à adopter pour l’avenir. Le sextuple Ballon d’Or veut toujours quitter le Barça, où il estime être en fin de cycle. En plus de cela, il n’est pas en adéquation avec le discours du nouvel entraineur Ronald Koeman, qui a aussi montré la sortie à son ami Luis Suarez. Une situation inextricable dont il va pourtant falloir sortir pour la saison à venir. Manchester City et le PSG sont à l’affût, mais pas à n’importe quel prix. Pep Guardiola a en effet prévenu Lionel Messi en personne, son club ne pourra pas faire de folies avec un transfert, et ne se permettra pas de prendre le risque de passer devant les tribunaux si jamais La Pulga casse son contrat de force. Le PSG n’a officiellement pas de problème avec le fair-play financier, et peut donc se payer cette folie si jamais l’occasion se présente.

Mais selon Marca, Nasser Al-Khelaïfi s’est forcément renseigné en cas d’opportunité, et la réponse venue de Doha n’a pas été encourageante. Le but de l'Emir du Qatar n’est pas de se mettre dans le rouge, par rapport à l’UEFA, ou de se retrouver devant les tribunaux en ayant fait signer un Lionel Messi qui n’est pas parti proprement du FC Barcelone. Une grande prudence s’impose, en attendant qu’une solution soit trouvée en Catalogne. Pour le moment, c’est très loin d’être le cas, et Josep Maria Bartomeu insiste sur sa volonté de voir Messi regagner son effectif et terminer au moins son contrat au Barça. Cela pourrait bien devenir une tendance de plus en plus forte si tous les clubs capables de se payer Lionel Messi n’osent pas franchir le pas.